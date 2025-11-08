Bărbat reținut, după ce a înșelat un cumpărător cu acte false la vânzarea unei mașini

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, vineri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj, într-un dosar penal privind infracțiunile de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din materialul probator administrat a reieșit că, la data de 17 februarie 2025, un bărbat, de 48 de ani, ar fi indus în eroare o persoană, privind vânzarea unui autoturism, prin prezentarea unor documente care aparțineau unui alt autovehicul.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 3 terminale mobile, 43.000 de euro, precum și mai multe documente și înscrisuri.

Totodată, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, persoana fiind condusă la sediul poliției pentru audieri.

Vineri, față de bărbatul de 48 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar sâmbătă acesta va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)