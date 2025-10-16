Bărbat trimis în judecată după ce a amenințat și a încercat să lovească cu mașina doi polițiști

Miercuri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a trimis în judecată un bărbat acuzat că a comis două fapte de ultraj împotriva a doi polițiști din cadrul IPJ Alba.

Incidentul a avut loc pe 28 august 2025, în comuna Galda de Jos, județul Alba. Mai multe persoane au fost implicate într-un scandal, iar la fața locului au intervenit polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Galda de Jos și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

În timpul intervenției, bărbatul, nemulțumit de măsurile luate, ar fi început să-i amenințe cu moartea pe polițiști și ar fi pornit cu mașina direct spre ei. Cei doi agenți s-au ferit, pentru a nu fi loviți.

După incident, polițiștii l-au scos cu forța din mașină și l-au încătușat. Procurorul a dispus inițial reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior a fost pus sub control judiciar.

(sursa: Mediafax)