Baroul Dolj a sărbătorit 160 de ani de tradiție și excelență în avocatură

Sub titlul „Baroul Dolj – 160 de ani de tradiție și excelență”, evenimentul, organizat vineri, a adus în prim-plan moștenirea unei instituții care a devenit simbol al spiritului juridic craiovean și al devotamentului față de valorile profesiei.

În deschidere, av. Mihai-Dragoș Nicu, decanul Baroului Dolj, a vorbit despre continuitatea și forța unei comunități care a rămas fidelă misiunii sale:

„Astăzi nu sărbătorim doar un număr – 160 de ani – ci o poveste vie: povestea unei comunități de oameni care, de-a lungul generațiilor, au apărat legea, dreptatea și demnitatea umană. Din 1865 și până astăzi, Baroul Dolj a fost martor și participant la istoria acestui oraș și a acestei țări, vocea celor care au crezut că dreptul trebuie slujit cu mintea, dar și cu inima. Într-o lume în continuă schimbare, Baroul nostru rămâne un punct de stabilitate și de echilibru, un spațiu al solidarității profesionale și al dialogului cu societatea.”

Av. Traian-Cornel Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, a vorbit despre importanța coeziunii între profesiile juridice și a unei reprezentări unitare:

„Avocatura are nevoie astăzi de un Consiliu consultativ al tuturor profesiilor juridice, care să se întâlnească periodic și să vorbească printr-o voce comună în fața societății. Puterea noastră stă în unitate, în înțelepciune și în echilibru.”

La eveniment au participat invitați de seamă, între care: Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, Dorin-Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, jud. Manuela-Cristina Berceanu, președinta Curții de Apel Craiova, prof. univ. dr. Cezar-Ionuț Spânu, rectorul Universității din Craiova, av. Ion Turculeanu, decan de onoare al Baroului Dolj, Marius Laurențiu Tiugan, consilier al ministrului Justiției, av. Călin-Andrei Zamfirescu, președinte de onoare al UNBR, av. Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, și av. Oana Retea, reprezentanta tinerilor avocați.

Discursurile invitaților au subliniat forța comunității profesionale, nevoia de dialog și solidaritate între generații, dar și rolul avocatului ca apărător al libertăților și al echilibrului social. S-a vorbit despre tradiția juridică a Craiovei, despre legătura strânsă dintre barou și mediul universitar, dar și despre importanța cultivării eticii și a responsabilității publice într-o lume aflată în schimbare.

Evenimentul s-a desfășurat într-un context simbolic, la scurt timp după ce România a semnat Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, moment care întărește angajamentul pentru apărarea independenței și a demnității profesiei.

Ceremonia s-a încheiat cu un mesaj comun: Baroul Dolj rămâne o comunitate vie, legată prin respect, solidaritate și pasiunea pentru drept – o profesie care privește spre viitor cu încredere, fără să-și uite rădăcinile.

