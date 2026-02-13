Șefa Curții de Apel București vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor

„Este o realitate această lipsă de maturitate a clasei politice românești, o lipsă de consolidare a instituțiilor din cadrul statului român, pentru că ani de zile ele au fost discreditate, ani de zile au fost destabilizate, ani de zile s-a spus populației că nu poate să aibă, de fapt, încredere în niciuna dintre instituțiile statului și, în definitiv, un astfel de demers nu ajunge decât să destabilizeze statul”, spune, la emisiunea OFF The Record, de la Mediafax, șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Întrebată la cine se referă când vorbește de clasa politică, judecătorul reamintește ancheta recorder și spune că tot ce a urmat a reprezentat „o acțiune foarte promptă” din partea puterilor statului, așa cum nu s-a întâmplat în alte situații.

„Vreau să spun că au mai fost și alte materiale de presă și niciodată factorul politic, fie că vorbim de președinte, fie că vorbim de premier sau de alți decidenți politici, nu au validat cu atâta siguranță, cu atâta certitudine și cu atâta rapiditate un astfel de demers și nu au luat și măsuri concrete”, spune magistratul.

Aceasta reamintește că imediat după materialul Recorder, președintele Nicușor Dan a inițiat o consultare a magistraților „sub umbrela anonimatului”, premierul Ilie Bolojan a declanșat un comitet pentru reformarea sistemului de justiție.

„Și, deși clamăm nevoia de transparență și de corectitudine, nu știm care au fost criteriile după care s-a constituit acest comitet”, afirmă Arsenie.

Șefa Curții de Apel București precizează că, la fel ca DNA și Parchetul General - care nu au fost invitate la discuții, nici CAB nu a fost invitată.

Arsenie crede că la mijloc este „un proces de decredibilizare, care se derulează de câțiva ani de zile și nu putem să fim naivi să nu vedem elementele”.

„S-au decredibilizat instituțiile, tot ce înseamnă instituțiile autorității judecătorești. Se decredibilizează specialiștii din cadrul puterii judecătorești și anume judecătorii, se creează conflicte, se creează blocaje în interiorul sistemului prin anumite mecanisme”, mai spune magistratul.

(sursa: Mediafax)