Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ

În plus, semnătura de pe prima pagină a actului de acuzare nu i-ar aparține lui Popa, scrie luju.ro.

Astfel, dosarul pe care procurorii Marius Iacob și Gheorghe Cornescu de la Parchetul General l-au făcut împotriva lui Călin Georgescu riscă să sară în aer încă din faza de camera preliminară.

Avocații Mircea Sinescu și Lucian Catrinoiu – apărătorii lui Georgescu – solicită Curții de Apel București restituirea rechizitoriului la parchet, pe motiv că verificarea actului de acuzare pentru legalitate și temeinicie a fost efectuată cu încălcarea normelor legale.

Concret, potrivit art. 328 alin. 1 din Codul de procedura penală: „Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, rechizitoriul este verificat de procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet”. În cazul de față, Procurorul General Alex Florența.

În această speță, avocații Sinescu și Catrinoiu invocă două nereguli la Curtea de Apel București. În primul rând, procurorul Remus-Iulian Popa – Șeful Secției de urmărire penală din PICCJ – care figurează că fiind cel care ar fi confirmat rechizitoriul nr. 6720/284/P/2024 – a întocmit el însuși acte de urmărire penală în dosar, fiind autorul procesului-verbal de sesizare din oficiu, susțin avocații. Or, este evident că niciun procuror nu se poate verifică pe sine însuși.

În al doilea rând, lângă semnătura din dreptul lui Remus Popa a fost scris un „p” de mână – ceea ce poate însemna că altcineva a semnat pentru șeful SUP. În aceste condiții, apărătorii lui Georgescu cer ca Parchetul General să comunice Curții de Apel București numele procurorului a cărui semnătură apare în colțul din dreapta-sus al primei pagini a rechizitoriului.

Lumea Justiției a descoperit că semnătura de pe rechizitoriul lui Georgescu este identică cu cea a procurorului PICCJ Ioan Șandru, adjunctul lui Remus Popa la conducerea SUP.

Dacă se dovedește că semnătura îi aparține lui Ioan Șandru, atunci lucrurile sunt cu atât mai grave, întrucât se încalcă principiul controlului ierarhic consacrat atât de art. 328 alin. 1 CPP, cât și de însăși Constituția României, pentru întregul Minister Public (art. 132 alin. 1).

Avocații Mircea Sinescu și Lucian Catrinoiu au depistat și alte nereguli în actul de acuzare fabricat de către procurorii PICCJ Marius Iacob și Gheorghe Cornescu, scrie sursa citată.

(sursa: Mediafax)