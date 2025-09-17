Justiția întârzie de 9 luni să facă dreptate în cazul studentului olimpic ucis în Poiana Brașov de un polițist beat. FACIAS cere măsuri urgente!

Pe 30 noiembrie 2024, Andrei Șerban Ionescu, în vârstă de 21 de ani, student la Facultatea de Automatică și Calculatoare din București și multiplu premiat la olimpiade naționale și internaționale de informatică, a fost victima unui accident mortal în Poiana Brașov. În seara tragediei, el și prietena sa au fost nevoiți să pășească pe carosabil pentru a ocoli un maldăr de zăpadă, moment în care au fost loviți de un autoturism care circula pe contrasens. Impactul a fost fatal pentru Andrei, în timp ce prietena sa a suferit răni grave și a necesitat spitalizare.

Conform informațiilor apărute în presă, șoferul era Vlad Roșca, agent de poliție la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Iași. În momentul accidentului, acesta se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 1,7 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,54 g/l la a doua probă. Înainte de impact, polițistul a condus aproximativ 200 de metri pe contrasens, punând în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.

Deși a fost inițial reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, Vlad Roșca a fost pus în libertate după aproximativ trei luni. Între timp, familia victimei reclamă că ancheta penală nu a înregistrat progrese. Nici la 9 luni după incident, expertiza tehnică auto nu este gata. Aceasta este esențială pentru a stabili viteza cu care circula autoturismul condus de polițist și circumstanțele exacte ale accidentului. Părinții lui Andrei Șerban Ionescu s-au oferit să plătească expertiza din fonduri proprii, însă procedura a rămas blocată, iar instituțiile nu au oferit explicații clare.

FACIAS a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov să comunice stadiul cercetărilor și motivele pentru care, la nouă luni de la accidentul fatal, urmărirea penală nu este finalizată. De asemenea, FACIAS a cerut Inspectoratului General al Poliției Române să precizeze ce măsuri au fost luate împotriva agentului de poliție Vlad Roșca. Totodată, FACIAS a solicitat Institutului Național de Expertize Criminalistice să comunice stadiul expertizei tehnice a autovehiculului implicat, esențială pentru stabilirea circumstanțelor accidentului.

Lipsa unor răspunsuri din partea autorităților, care să explice întârzierile aparent nejustificate într-un caz atât de grav ce implică un polițist, încalcă principiul celerității procesului penal și alimentează în percepția publică ideea că acest caz este mușamalizat, iar justiția îl protejează pe polițistul care a provocat moartea tânărului.