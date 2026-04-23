Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European a votat în unanimitate pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   11:00
Sursa foto: Diana Șoșoacă, luată la țintă în Parlamentul European

Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European (JURI) a votat, astăzi, ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, votul în plen urmând să fie dat săptămâna viitoare la Strasbourg.

Raportul pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. 

Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva sa, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.

Acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă:

patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

patru infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri  pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal

Raportul JURI va ajunge în plenul Parlamentului European pentru votul final săptămâna viitoare. În cazul în care imunitatea îi va fi ridicată, Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate. La nivel european, însă, statutul său de europarlamentar nu se modifică.

După audierea din 24 martie, Șoșoacă a susținut că cinci țări i-au oferit „azil politic”.

 

Sursa: Antena 3/CNN

