x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Contabila Inspectoratului Școlar Județean Constanța a furat banii profesorilor

Contabila Inspectoratului Școlar Județean Constanța a furat banii profesorilor

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   10:10
Contabila Inspectoratului Școlar Județean Constanța a furat banii profesorilor

Aflată în prag de pensionare, contabila IȘJ Constanța a vrut să dea lovitura!  Ea este cercetată după ce ar fi luat 2,6 milioane de lei din banii instituției, mai exact 500.000 de euro.

Femeia ridica banii de la Trezorerie pe motiv că trenbuie să plătească salariile profesorilor, potrivit surselor judiciare.

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au făcut vineri, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, două percheziții la locuința unei persoane fizice și la sediul unei instituții de stat, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Din cercetările făcute a rezultat că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, o femeie de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituții de stat din județul Constanța, și-ar fi însușit suma de aproximativ 2.600.000 de lei, bani reprezentând fondurile cuprinse în bugetul instituției.

În urma perchezițiilor au fost ridicate bunuri cu valoare probatorie, documente financiar - contabile, 9 mijloace de stocare și 3 telefoane mobile.

Femeie a fost reținută, iar ulterior procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

De asemenea, față de persoana în cauză au fost dispuse interdicția de a desfășura activitatea de economist și măsura asigurătorie a sechestrului penal pe bunurile mobile și imobile, inclusiv sechestru pe sumele de bani din conturile bancare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: furt banii profesorilor contabila constanta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri