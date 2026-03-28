Jurnalul.ro Ştiri Justitie Încă un polițist de frontieră din Bihor trimis după gratii pentru mită

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   13:40
Sursa foto: Polițist de frontieră arestat după ce a cerut bani de la un cetățean străin.

În Bihor, doi polițiști de frontieră sunt cercetați pentru corupție. Unul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi cerut și primit mită de la un cetățean străin, iar celălalt ar fi contribuit la săvârșirea faptei.

]Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bihor, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au realizat activități procedurale într-o cauză penală care vizează infracțiuni de corupție comise de polițiști de frontieră.

În cadrul anchetei, au fost investigate acțiunile a doi agenți de poliție de frontieră pentru luare de mită, complicitate la luare de mită, delapidare și fals intelectual.

Față de unul dintre inculpați, procurorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Din materialul probator rezultat până în prezent reiese că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, unul dintre polițiști ar fi pretins și primit o sumă de bani de la un cetățean străin, pentru a nu dispune măsurile legale.

În această situație, al doilea polițist ar fi sprijinit activitatea ilegală și ar fi susținut ipoteza că plata banilor reprezenta singura modalitate de evitare a sancțiunilor.

Totodată, pentru obținerea sumei de bani, primul polițist ar fi utilizat autospeciala de serviciu pentru a transporta persoana în cauză la o unitate bancară, în scopul retragerii numerarului.

În același dosar, s-a reținut că cei doi polițiști ar fi consemnat date nereale în documente de serviciu, cu scopul de a justifica în mod fictiv activități profesionale.

Procedurile s-au derulat cu sprijinul structurilor competente, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: coruptie politia de frontiera arest
