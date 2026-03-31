Comoara din vila șefului ARR: Sute de mii de euro ascunse în cutii de carton

Anchetatorii au ridicat 77.000 lei şi restul euro, în total 350.000 de euro. Amintim că procurorii anticorupţie au efectuat 23 de perchezitii, inclusiv în biroul lui Cristian Anton de la ARR, într-un dosar în care se investighează infracţiuni de corupţie şi constituire de grup infracţional organizat.

Au fost descinderi în Bucureşti şi în judeţele Bacău, Dolj, Timiş şi Vâlcea pentru infracţiunile de dare şi luare de mită, trafic de influenţă şi constituire de grup infracţional organizat.

În total ancheta vizează 12 persoane, printre care se află şi şeful ARR, Cristian Anton, fost şef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, pe vremea când preşedintele PSD era ministru al Transporturilor.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 şi 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare şoferilor profesionişti care se ocupă cu transportul de marfă.

Grindeanu mesaj dur pentru fostul său apropiat

"Cine nu respectă legea să plătească. Nu ştiu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, vă repet, dacă cineva greşeşte, nu contează că a fost şef de cabinet sau ministru şi aşa mai departe, cine nu respectă legea, plăteşte", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Braşov.

DNA anunță oficial percheziții de amploare pentru mită și abuz în serviciu

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat. În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române", a transmis un comunicat al DNA

››› Vezi galeria foto ‹‹‹