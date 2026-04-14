Cristian Anton rămâne în arest preventiv; Curtea de Apel i-a respins contestaţia

Decizia este definitivă.

„În baza art. 204 C. proc. pen. rap. la art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii AC şi RBA împotriva încheierii penale nr. 953/C/2026 din data de 1 aprilie 2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj - Secţia penală, pe care o menţine", se arată în decizia Curţii de Apel Cluj.

De asemenea, instanţa îi obligă pe inculpaţi la plata sumei de 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cristian Anton a fost arestat preventiv în pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj, în 1 aprilie, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni de corupţie. Decizia survine după propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), care îl acuză pe Anton de luare de mită în formă continuată, folosirea nelegală a informaţiilor nedestinate publicităţii şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Procurorii au descoperit că examenele teoretice şi proba la calculator erau manipulate: anumite persoane desemnate de R.B.A. şi D.D.R.I. susţineau testele în locul candidaţilor, iar acestora li se ofereau răspunsurile corecte pentru proba scrisă. Cristian Anton, în calitate de director general şi membru al comisiei de examinare, ar fi coordonat aceste fraude, primind şi sume de bani de la inculpaţi.

În perioada februarie - martie 2026, Anton ar fi primit aproximativ 94.000 de euro pentru facilitarea promovării frauduloase a examenelor în municipiul Bucureşti, judeţele Arad şi Mehedinţi, iar promisiuni pentru alte sume suplimentare de 20.800 euro au fost acceptate de la suspecţi.

În cadrul percheziţiilor, la domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiţi aproximativ 500.000 de euro, iar la ceilalţi inculpaţi au fost identificate bunuri şi sume de bani în valoare de circa 100.000 de euro, care au fost ridicate în vederea sechestrului asigurător.

