CSM a respins candidatura Cristinei Chiriac la șefia Parchetului General. Ce urmează

CSM spune „NU” Cristinei Chiriac pentru Procuror General. Ministrul Justiției trebuie să reia procedura

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins candidatura Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General al României. Decizia a fost luată după audierea candidatei, iar votul a fost covârșitor împotrivă. Procedura nu se oprește însă aici, deoarece legea obligă Ministerul Justiției să reia o parte din pașii de selecție.

Vot clar împotriva Cristinei Chiriac

Secția pentru Procurori a CSM a decis respingerea Cristinei Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, pentru funcția de Procuror General al României.

Hotărârea a fost luată după audierea candidatei, iar votul a fost 5 la 1 împotrivă, semnalând o lipsă majoră de susținere în rândul membrilor secției.

Situație indecisă pentru ceilalți candidați

În același timp, șeful DNA, Marius Voineag, a primit un vot 3 la 3 în cadrul Secției pentru Procurori a CSM.

Un rezultat identic a fost înregistrat și în cazul actualului procuror general al României, Alex Florența.

Acest tip de vot indecis obligă Secția pentru Procurori să reia votul în ședințele următoare, până când va exista o decizie clară, pozitivă sau negativă.

Ministrul Justiției trebuie să reia interviul

După respingerea Cristinei Chiriac pentru conducerea Parchetului General, precum și a lui Gill Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este obligat de lege să reia o parte din procedură.

Potrivit legislației în vigoare, atunci când Secția pentru Procurori a CSM emite un aviz consultativ negativ, ministrul Justiției trebuie să organizeze un nou interviu cu candidatul respectiv.

În cadrul acestui interviu, ministrul trebuie să discute explicit aspectele negative menționate în avizul CSM.

Ce poate decide Ministerul Justiției

După noul interviu, ministrul Justiției are două opțiuni:

să continue procedura și să trimită Președintelui României propunerea de numire, împreună cu toate documentele relevante;

sau să retragă propunerea, caz în care va trebui să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Singurul candidat avizat unanim de CSM

În cadrul aceleiași ședințe, un singur candidat a primit aviz favorabil unanim din partea Secției pentru Procurori a CSM.

Este vorba despre Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, propus pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.

Mediafax