Dan Voiculescu: Tribunalul București a demontat un mit vechi de 35 de ani – Crescent nu a aparținut Securității

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   13:39
Sursa foto: Dan Voiculescu

Profesorul Dan Voiculescu anunță, într-o postare publicată pe blogul său, că Tribunalul București a confirmat oficial ceea ce susține de peste trei decenii: firma Crescent nu a fost înființată de Securitate și nu a aparținut niciodată acesteia.

Hotărârea nr. 2053/2025 a instanței arată, totodată, că judecătoarea Bogdan a comis numeroase fapte ilicite, iar cele 29 de pagini ale deciziei „demontează, paragraf cu paragraf, o campanie de denigrare desfășurată sistematic împotriva mea și a firmei Crescent”, scrie Dan Voiculescu.

„Nu mă interesează nicio revanșă. M-am bucurat doar ca cei care au greșit să înțeleagă răul făcut și, unde se mai poate, să încerce să-l repare. Îi sunt recunoscător bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă de adevăr, pentru fiecare picătură de dreptate și pentru puterea de a ierta”, a adăugat profesorul Voiculescu.

