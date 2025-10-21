Dan Voiculescu: Tribunalul București a demontat un mit vechi de 35 de ani – Crescent nu a aparținut Securității

Hotărârea nr. 2053/2025 a instanței arată, totodată, că judecătoarea Bogdan a comis numeroase fapte ilicite, iar cele 29 de pagini ale deciziei „demontează, paragraf cu paragraf, o campanie de denigrare desfășurată sistematic împotriva mea și a firmei Crescent”, scrie Dan Voiculescu.

„Nu mă interesează nicio revanșă. M-am bucurat doar ca cei care au greșit să înțeleagă răul făcut și, unde se mai poate, să încerce să-l repare. Îi sunt recunoscător bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă de adevăr, pentru fiecare picătură de dreptate și pentru puterea de a ierta”, a adăugat profesorul Voiculescu.