De aproape 20 de luni, dosarul morții adolescentului Andrei Marius Drăgan rămâne blocat, deși instanța a cerut finalizarea anchetei. FACIAS cere cercetarea disciplinară a procurorului de caz

Andrei Marius Drăgan a murit în noaptea de 11 spre 12 noiembrie 2024, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce medicul de gardă a refuzat să îl opereze, deși adolescentul avea nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală pentru o apendicită complicată cu peritonită. În loc să fie operat pe loc, copilul a fost trecut pe lista pentru transfer la Craiova, iar ambulanța a ajuns abia după câteva ore, timp în care starea lui s-a agravat ireversibil. Ca urmare a acestor fapte, FACIAS a depus în decembrie 2024 un denunț penal pentru ucidere din culpă, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

De atunci, familia și FACIAS au cerut în mod repetat aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați de decesul prematur al lui Andrei. La 23 martie 2026, Judecătoria Târgu-Jiu a admis contestația privind durata prea mare a instrumentării procesului penal și a stabilit că urmărirea penală trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Din analiza datelor din dosar, FACIAS a identificat întârzieri nejustificate în administrarea probatoriului esențial. Cererea pentru completarea expertizei medico-legale a fost depusă de partea civilă în aprilie 2025 și reiterată în august și octombrie 2025. Cu toate acestea, solicitarea a fost înaintată de procuror către Institutul de Medicină Legală Craiova abia în aprilie 2026, cu o întârziere de un an.

FACIAS subliniază că procurorul are obligația legală de a conduce și supraveghea activ urmărirea penală, asigurând un ritm de lucru compatibil cu gravitatea faptei. Într-o speță care vizează dreptul la viață și posibila culpă medicală într-un spital public, fiecare lună de întârziere scade șansele stabilirii adevărului și afectează grav încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.

Prin sesizarea transmisă Inspecției Judiciare, FACIAS cere verificarea modului în care a fost gestionat acest dosar de către procurorul de caz. Există indicii clare privind lipsa de diligență în administrarea probelor, pasivitatea în obținerea documentelor medicale și nerespectarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil. FACIAS solicită Inspecției Judiciare să stabilească dacă ancheta penală în cazul morții lui Andrei Marius Drăgan a fost tergiversată nejustificat și să dispună măsurile legale împotriva persoanelor responsabile, dacă vor fi constatate abateri.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei și nu va permite ca acest caz să devină un dosar uitat în sertar.