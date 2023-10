Deținerea unui instrument medical este infracțiune. Ce nu ai voie să folosești acasă

Prezența în casă a unui termometru cu mercur este considerată infracțiune din anul 2014.

Românii responsabili se aleg cu dosar penal

Interdicția a dat naștere și la cazuri hilare. Un sucevean a încercat să scape legal de două astfel de termometre. El a sunat la mai multe instituții care nu l-au ajutat, în schimb a aflat ce poate să pățească pentru că le deține.

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei. Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit acesta pentru monitorulsv.ro.

În schimb, comisarul-șef de poliție Gabriel Gheorghe Panțiru, șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, a explicat că din anul 2014, „simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune”, conform art. 359 din Codul penal. Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, potrivit a1.ro.

Persoanele care dețin ori transportă mercur sunt pasibile de dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și trafic de produse sau substanțe toxice. Iar această prevedere se aplică și termometrelor cu mercur.

Dacă bărbatul, care s-a dovedit responsabil, nevrând să lase mercurul liber în natură, ar fi mers la poliție cu cele două termometre, s-ar fi trezit cu dosar penal.

El a încercat îns să discute cu o firmă de salubritate din Suceava dar nu a găsit niciuna autorizată pentru deșeuri periculoase și a trebuit să plătească 190 de lei/fiecare termometru, plus TVA, pentru a-i fi preluate.

Din fericire, o farmacie din Suceava, autorizată să preia deșeuri periculoase, a acceptat să preia termometrele, cu ajutorul președintei Colegiului Farmaciștilor - filiala Suceava, Doinița Cocriș.

Însă o femeie din Ploiești nu a fost așa norocoasă. În anul 2022 ea s-a ales cu dosar penal pentru trafic de produse sau substanţe toxice, după ce a anunţat autorităţile că a spart un termometru cu mercur în propria locuință, transmite realitateadeprahova.net.