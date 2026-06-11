Eugen Tomac, reacție la scandalul privind documentul CSM

Discuția a avut loc în contextul unui material de peste 70 de pagini adoptat de Secția pentru judecători. Peste 98% din judecătorii din România, într-un gest fără precedent, denunță intern, dar și la toate organismele internaționale în materie, încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică din România.

Întrebat cum vede această situație, Eugen Tomac a spus că o mare importanță o are independența justiției și libertatea de exprimare.

„Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei ale ONG-urilor și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să își exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public”, a declarat Tomac.

Tomac a făcut o precizare despre cât de important este echilibrul democratic în societatea românească și al valorilor europene.

„Și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența a justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi. După cel de al doilea război mondial, Europa a luptat pentru aceste valori care stau ca drept fundament al proiectului european. Pacea, libertatea, democrația. Nu putem avea o democrație solidă fără un stat de drept puternic. Și evident că în această direcție îmi doresc ca și viitorul guvern să acționeze cu mult mai multă fermitate, apărând instituțiile, și pentru asta avem nevoie de foarte multă transparență, integritate și fermitate în acțiune”, a mai spus premierul desemnat.

Întrebat dacă este îngrijorat de poziția adoptată de CSM, în condițiile în care unii observatori au descris documentul ca o „listă neagră a dușmanilor justiției”, Tomac a evitat să vină cu alte completări pe subiect.

„Mă limitez la această poziție pe care am exprimat-o, și anume că eu cred că un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, și avem nevoie de dialog constant, de o abordare deschisă, pentru că într-o societate democratică deschisă, cheia este dialogul și nici de acum aceste abordări extrem de complicate care pot produce, din păcate, efecte pe care nu și le dorește nimeni. Și de aceea România are nevoie în continuare de o justiție independentă și de garantarea libertății de exprimare”, a spus acesta.

(sursa: Mediafax)