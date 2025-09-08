Fost șef SIS din Republica Moldova, acuzat că a spionat pentru KGB Belarus, adus la DIICOT

Cine este Alexandru Bălan, fostul oficial SIS suspectat de trădare

Surse din Republica Moldova au confirmat pentru AGERPRES că suspectul este Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, în vârstă de 47 de ani. Acesta este acuzat că ar fi divulgat, în mod repetat, informații clasificate către o putere străină, în condiții ce puneau în pericol securitatea națională a României.

Întâlniri secrete la Budapesta cu ofițeri KGB din Belarus

Potrivit DIICOT, între anii 2024 – 2025, Alexandru Bălan ar fi participat la două întâlniri conspirative în Budapesta, Ungaria, cu reprezentanți ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus. Procurorii suspectează că aceste întrevederi ar fi avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru activitățile de spionaj desfășurate de fostul șef SIS.

Anchetă internațională sub egida EUROJUST

Operațiunea a fost coordonată la nivel european, sub egida EUROJUST, beneficiind de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, dar și al procurorilor din aceste state și din Republica Moldova.

DIICOT a transmis într-un comunicat oficial că suspectul a fost adus cu mandat la sediul central din București, unde urmează să fie audiat pentru infracțiunea de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Moşteanu: Faptul că Rusia „se joacă” în zona noastră geografică nu este nimic nou

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu îl miră prinderea unui fost şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat că a transmis informaţii secrete către KGB din Belarus, şi a spus că nu este nimic nou în faptul că Rusia „se joacă" în zona noastră geografică.



Moşteanu a fost întrebat cum comentează faptul că acest fost şef SIS este acuzat de înaltă trădare pentru că ar fi vândut informaţii confidenţiale către Belarus şi dacă au fost discuţii în CSAT despre eventuale scurgeri de informaţii.



„Nu, nu au fost discuţii, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou şi acest spaţiu est european va rămâne un teritoriu 'de joacă' în care Putin va încerca să îşi întărească influenţa prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfăşurare şi la noi şi acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânşii. Este o ştire care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, ştiind cât de mult încearcă Rusia să îşi menţină influenţa prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliaţii în care avem încredere şi alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.