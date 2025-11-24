Horațiu Potra, adus pentru audieri la Parchetul General

În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care Potra, care a luptat în Congo, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.



Concret, procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.



În același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine - cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).



Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, fiind băgați în arest.

