Factura unei iubiri pe bani publici: 3 ani de pușcărie pentru contabila care plătea salarii fictive iubitului

Daniela Păune, fosta contabilă MAE, a fost inculpată în ianuarie 2026 de DNA pentru:

participație penală improprie sub forma complicității la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu -176 acte materiale

fals intelectual – 538 de acte materiale

uz de fals – 538 de acte materiale.

Potrivit DNA, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela a efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei.

În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, Păune Lavinia-Daniela a falsificat 176 de state de plată aferente personalului M.A.E., prin modificarea valorii totale a unor indemnizații acordate personalului.

Datele astfel alterate ar fi fost preluate în documentele subsecvente etapelor de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile alocate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente.

Statele de plată falsificate au fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare și aprobare angajaților M.A.E. cu funcții de conducere și atribuții în acest sens, datele nereale fiind preluate și aprobate la plată, fără vinovăție, de către ordonatorii principali de credite.

De asemenea, inculpata Păune Lavinia-Daniela a falsificat și borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului M.A.E., transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum și a unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor doi suspecți.

Prin aceste demersuri, inculpata Păune Lavinia-Daniela, împreună cu ceilalți doi suspecți, ar fi obținut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, au fost achitate către bugetul de stat contribuții salariale și impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

În ianuarie 2026, procurorii DNA au plasat-o pe Daniela Păune sub control judiciar sub cauțiune de 500.000 de lei.

Daniela Păune a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe din 2008, anterior activând în cadrul Siveco România SA. Din 2017, aceasta a fost angajată pe durată nedeterminată cu menținerea funcției de conducere – șef al Serviciului Salarizare din cadrul D.P.B.C.S. În 2024, Danielei Păune i-a fost încetat contractul de muncă cu MAE, ca urmare a demisiei.

Aceasta a falsificat statele salariale lunare și borderourile, timp de 15 ani, și a transmis salarii concubinului său – Nicolae Bușcă dar și fiului acestuia – Alin Dănuț Bușcă – deși nu au fost niciodată angajați ai MAE.

Banii au fost luați de Păune din fondurile MAE de concedii de odihnă acordate ambasadelor și misiunilor diplomatice, prim majorarea lunară a totalului impozitului brut.

Procurorii DNA au calculat toate artificiile financiare făcute anual de fosta contabilă MAE și a stabilit că din iulie 2009 până în aprilie 2024:

concubinul contabilei – Nicolae Bușcă – a încasat necuvenit drepturi salariale de la MAE în valoare de 3,259 milioane de lei

fiul concubinului contabilei – Dănuț Alin Bușcă – a încasat necuvenit drepturi salariale de la MAE în valoare de 2,206 milioane de lei

contabila Daniela Păune – a încasat necuvenit drepturi salariale de la MAE în valoare de 1,710 milioane de lei.

Majoritatea plăților necuvenite încasate de Daniela Păune a fost retrase de la ATMuri sau au fost mutate în alte conturi ale concubinului ei.

Cu banii furați de la MAE, procurorii au stabilit că s-au rambursat dobânzi, rate de credit și s-au plătit diverse cumpărături la CORA, MEGA, AUCHAN, Carrefour, Sephora, CIPCOS MAR Complex Albota (materiale construcții), Mobexpert, Dedeman, Altex, Flanco, Bricostor, Implant Expert (asistență stomatologică), Automarket Corion (service auto), B Group Iernăuți (mobilă, articole iluminat), servicii turistice, restaurante, carburanți, magazine alimentare, abonamente telefonie mobilă, utilități, achitarea unor rate aferente unor contracte de credit.

În activitatea sa infracțională, prin care a modificat totalul indemnizațiilor concediilor de odihnă în sumă brută acordate angajaților ambasadelor, misiunilor diplomatice, procurorii au descoperit că Daniela Păune avea cunoștințe aprofundate în domeniul IT, având în vedere că era licențiată în matematică-informatică și înainte de angajarea în M.A.E., a lucrat pentru firma care a realizat soft-ul utilizat pentru generarea statelor salariale în cadrul M.A.E.

Mai mulți angajați ai MAE au dat declarații de martor în cauză iar Daniela Păune și-a recunoscut vinovăția:

„Dacă un angajat MAE era plecat din țară, în misiune, acesta nu încasa salariul în lei, acesta fiind plătit în valută în țara în care era în misiune, adică avea brutul pe 0. Cu toate acestea, chiar dacă brutul lui era 0, MAE avea obligația legală de a-i achita contribuțiile sociale datorate atât de angajat, cât și de angajator, mai puțin impozitul pe venit.

Astfel, eu treceam în programul de salarizare că persoanele respective care erau în fapt în misiune, se aflau în concediu de odihnă, situație în care li se genera automat un venit salarial, la care se calculau contribuțiile sociale, pe care MAE le plătea din brutul lui, nu plătea suplimentar, și astfel aceste contribuții erau echivalentul sumelor pe care le transferam în contul meu și în conturile lui Bușcă Nicolae și Bușcă Alin-Dănuț.”

Daniela Păune spusese concubinului ei și fiului acestuia că le va da bani din salariul propriu și economiile sale, banii au fost virați, iar în aprilie 2024, când a demisionat, le-a spus că sumele proveneau de fapt din banii ministerului.

În lipsa fondurilor, concubinul a amenințat-o că va depune denunț împotriva ei, fapt ce a determinat-o să își înstrăineze bunurile mobile și imobile către fratele concubinului, Cristian Bușcă, pentru ca acesta să aibă grijă de mama sa în eventualitatea în care va fi cercetată penal. Femeia și-a înstrăinat prin donație mașina, un Volkswagen Golf, și o garsonieră în sectorul 6 din București. Bărbatul i-a vândut casa Danielei Păune cu 54.000 de euro iar ulterior a refuzat să-i restituie banii, spunând că sunt depuși într-un depozit bancar, ca urmare a actului de donație.

La perchezițiile informatice, procurorii au descoperit și o serie de mesaje primite de Daniela Păune: „Te rog frumos sa-i pui lui Danut niste bani pentru motorina” sau trimise de Păune către concubin: „Sunt in contul de cumparaturi 3300 lei”.

Prejudiciul total făcut de Daniela Păune este de 8.412.028 lei (1,6 milioane de euro).

Dosarul Danielei Păune a fost constituit, în 2024, ca urmare plângerii făcute de MAE la Politia Sectorului 1. Ulterior, având în vedere că Nicolae Bușcă – concubinul femeii era subofițer MApN până în 2020 iar fiul acestuia soldat MApN până în 2023 – dosarul a fost trimis către Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

În Mai 2024, cei doi – angajați ai MApN au denunțat-o pe Daniela Păune la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

La finalul anului 2024, dosarul a fost preluat la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care a schimbat încadrarea juridică și a trimis dosarul la DNA.

În speță, pe 12.09.2024 a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București denunțul formulat de Curtea de Conturi a României.

În urma acordului de recunoaștere încheiat de DNA cu Daniela Păune, fosta contabilă MAE urmează să execute urmând ca inculpata să execute în total pedeapsa de 3 ani și 1 lună de închisoare.

„Facem precizarea că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. În prezența avocatului, inculpata Păune Lavinia-Daniela a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei, precum și cu modalitatea de executare a acesteia, respectiv aplicarea unei pedepse de 3 ani și o lună de închisoare”, arată DNA.

Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.412.028 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil și asupra conturilor bancare aflate în proprietatea inculpatei Păune Lavinia-Daniela.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției privind-o pe inculpată au fost înaintate Tribunalului București cu propunere de se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

(sursa: Mediafax)

Sorina Matei, eveniment@mediafax.ro

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