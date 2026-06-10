DNA: Inspector de muncă din Constanța, prins în flagrant după ce ar fi încasat o mită de 20.000 de lei

Inspector ITM Constanța, reținut de DNA după un flagrant pentru o presupusă mită de 20.000 de lei. Procurorii cer arestarea preventivă

O inspectoare de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzată de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, funcționara ar fi solicitat și primit suma de 20.000 de lei de la reprezentantul unei societăți comerciale pentru a nu constata nereguli și pentru a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Cazul a culminat cu organizarea unui flagrant de către procurorii anticorupție, chiar în sediul ITM Constanța, unde ar fi avut loc remiterea banilor.

DNA: mita ar fi fost cerută în timpul unui control

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatei Dobrescu Mihaela, inspector de muncă în cadrul ITM Constanța.

Anchetatorii susțin că faptele ar fi avut loc în luna iunie 2026, în contextul unui control efectuat la o societate comercială.

„În cursul lunii iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins reprezentantului unei societăți comerciale suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcări ale prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă și pentru a nu dispune măsurile sancționatorii adecvate împotriva operatorului economic, în cadrul unui control desfășurat în data de 03 iunie 2026.”

Conform procurorilor, suma solicitată ar fi reprezentat prețul pentru evitarea consemnării unor abateri și pentru neaplicarea măsurilor legale care ar fi rezultat în urma verificărilor efectuate la compania respectivă.

Flagrant organizat în sediul ITM Constanța

Ancheta a ajuns într-un punct decisiv pe 9 iunie 2026, când procurorii DNA au organizat un flagrant.

„La data de 09 iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela a primit de la aceeași persoană suma de 20.000 de lei în sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.”

În urma intervenției, inspectoarea de muncă a fost reținută pentru 24 de ore. Totodată, acesteia i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Procurorii solicită arestarea preventivă

DNA a anunțat că, în data de 10 iunie 2026, inculpata urmează să fie prezentată în fața Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Măsura urmează să fie analizată de instanță, care va decide dacă sunt întrunite condițiile legale pentru privarea de libertate pe durata cercetărilor.

DNA amintește de prezumția de nevinovăție

În comunicatul transmis presei, procurorii anticorupție subliniază că reținerea și punerea în mișcare a acțiunii penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

Dosarul rămâne în instrumentarea DNA Constanța, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate de procurorii anticorupție.