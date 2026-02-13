Judecătorul acuzat de agresiune: A fost o discuție la care au participat mai mulți judecători

Bogdan Mateescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că la discuția pe care a avut-o cu grefiera au participat și alți magistrați, iar relatarea nu este reală. El susține că i-a reproșat limbajul suburban pe care l-a avut într-un bar în ceea ce îi privește pe colegii magistrați și faptul că ar fi trebuit să aibă obligație de reținere, prin natura funcției pe care o deține.

„Pentru că și în birou a avut un limbaj nepotrivit, am invitat-o să iasă afară. A intrebat dacă o dau afară, i-am răspuns să iasă afară”, spune judecătorul.

Cel care a sunat imediat la 112 a fost soțul grefierei, care aștepta finalizarea scenei din birou pe scările Tribunalului.

Se pare că grefiera nu este la prima abatere disciplinară.

De altfel, un nou comunicat de presă al Sindicatului Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial arată că acesta este un caz izolat: „Cu referire la cazul izolat al colegei noastre, Elena Mihaela Dinescu, deși drepturile ei trebuie, fără îndoială, apărate, este de avut în vedere și comportamentul general al acesteia, care în opinia unei părți însemnate a personalului instanței nu este unul care să învingă prejudecățile existente la nivelul judiciar și nu reflectă imaginea la care noi, grefierii, dorim să să raporteze magistrații, justițiabilii ori alți observatori obiectivi”.

Conducerea Tribunalului Vâlcea, prin judecătorul Ioana Andreea Comănescu, se poziţionează, de asemenea, de partea judecătorului şi susţine că acuzaţiile grefierei sunt nefondate, magistrații fiind „consternați” de comportamentul grefierei.

„Discuţia la care face referire sindicatul/doamna grefier (...) s-a purtat împreună cu preşedintele instanţei, preşedintele de secţie, înlocuitorul acestuia şi alţi trei judecători, cu toţii fiind consternaţi de comportamentul verbal şi nonverbal al doamnei grefier atât în cursul întâlnirii cât şi ulterior, inclusiv de demersurile ulterioare evident lipsite de temei, constând în apel la SNAU 112 efectuat de soţul doamnei grefier”, se arată într-un comunicat.

Președintele Tribunalului Vâlcea anunţă „că va iniţia procedurile prevăzute exclusiv de lege faţă de comportamentul perceput drept inadecvat al doamnei grefier”.

Potrivit unui comunicat al sindicatului SNGJ Dicasterial, joi, „la sediul Tribunalul Vâlcea, din circumscripția Curtea de Apel Pitești, s-a produs un incident de o gravitate extremă, care vizează direct integritatea fizică și demnitatea profesională a unei grefiere”.

(sursa: Mediafax)