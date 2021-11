Judecător luat prin surprindere de un nou drept fundamental, născocit de elevi

Cu mult înainte ca Parlamentul să adopte proiectul privind educația juridică în școli, un judecător de la Curtea de Apel Pitești merge să le explice elevilor care sunt drepturile fundamentale ale omului, riscul consumului de droguri sau le vorbește de bullying. Pleacă din sala de judecată după ce își termină procesele, ca să se întâlnească cu copii cărora încearcă să le insufle importanța legilor. Mai ales, respectarea lor.

Copiii l-au întrebat ce salariu are

Ion Rebeca este judecător în cadrul Secției Civile a Curții de Apel Pitești și autor al mai multor cărți de specialitate. În timpul liber, magistratul merge în școli și face educație juridică, voluntar. „De 7 ani fac asta. Înainte de pandemie, mergeam în fiecare săptămână la Colegiul Național Zinca Golescu. Acum, în pandemie este mai greu. În plus, directorii de şcoli nu şi-au arătat deschiderea asupra acestui proiect. Eu m-aş duce la toate şcolile dacă m-ar chema, dar nu prea se implică. Ar trebui să vină inițiativa din partea directorilor, dar au reticenţă să ne cheme. O fac din pasiune, îmi place ceea ce fac. Consider că dacă dorim să schimbăm ceva, trebuie să ne implicăm. Recent am fost invitat la Centrul Cultural Călineşti. Au venit acolo 25 de copii minunaţi”, povestește judecătorul Rebeca.

Magistratul spune că începutul este mai greu, dar odată ce elevii încep să se simtă în largul lor, vorbesc deschis! Spun ce au pe suflet, iar uneori, ajung şi să se plângă de comportamentul unor profesori. „Nu poţi să mergi la cei mici şi să le explici noţiuni de drept. Ideal este ca aceste ore de educaţie juridică să fie după gimnaziu, atunci când înţeleg. Eu am fost foarte mult în licee. Deseori mă rugau să mai rămân o oră în plus. În general durează o oră. Nu pot să-i ţin mai mult că îi obosesc. Încerc să vorbesc pe înţelesul lor. O parte din oră le vorbesc eu, iar cealaltă jumătate este interactivă. Mă întreabă orice le trece prin cap. M-au întrebat chiar şi ce salariu am. Mă întreabă despre procese. Îi interesează foarte mult despre procesele penale, când le vorbeşti despre infractori. Te ascultă cu luare aminte! Întotdeauna la aceste ore se află în clasă şi un profesor. Uneori ei sunt atât de implicaţi, încât uită de prezenţa acelui cadru didactic şi încep să-şi exprime nemulţumirile faţă de profesori. Odată, la o oră la Zinca Golescu, i-am pus să-mi dea exemple de drepturi fundamentale. Mi-au spus ei: dreptul la viaţă, dreptul la sănătate etc. Un elev care stătea în bancă lângă o fată mi-a răspuns. „Dreptul de a iubi şi a fi iubit!”. Mi-a plăcut răspunsul lui, m-a impresionat! Şi da, avea dreptate!”

Se vorbește mult despre bullying

De experienţa împărtăşită copiilor a fost impresionată şi Lavinia Năstase, directorul Casei de Cultură Călineşti, cea care a găzduit ultimul eveniment. „Ce este o instituție de cultură, de fapt? Un loc unde oameni luminați vin să lumineze noroade și să le educe pentru viață. Un astfel de om am avut bucuria să îl avem oaspete pentru a doua oară la Călinești cu prilejul cursului de educație juridică. La fel ca și cei douăzeci și ceva de copii deștepți și plini de mirări și întrebări, m-am simțit și eu! Nu voiam să se mai termine această oră! Vă mulțumim, domnule judecător Ion Rebeca!”, a scris managerul pe un cont de socializare.

În cadrul întâlnirilor pe care elevii le-au avut cu judecătorul Ion Rebeca s-a discutat şi despre fenomenul de bullying. Copiii au arătat că ştiu ce înseamnă şi cunosc astfel de cazuri. Ei au venit cu exemple despre colegi de-ai lor, victime şi agresori. Au întrebat cum se pot apăra și ce riscă adolescenții care au manifestări de bullying.

Într-o şedinţă de judecată, magistratul poate avea şi 70-80 de procese. Chiar şi aşa, spune că întâlnirile cu copiii nu-l obosesc, ci o face cu mare plăcere. Acesta şi-a arătat disponibilitatea de a merge săptămânal în şcoli, dacă va fi chemat.