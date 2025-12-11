Judecătorul Laurențiu Beșu se așteaptă la represalii după ce a vorbit despre problemele din justiție

Judecătorul Laurențiu Beșu a oferit o reacție la Euronews, după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună pentru că, în trecut, ar fi fost ofițer de informații la Direcția de Informații „Doi și un sfert” (Direcția de Informații Interne din Ministerul Afacerilor Interne). El spune că informația era publică, iar acum CAB se răzbună pentru că el a îndrăznit să vorbească despre problemele din justiție.

„Toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”, a spus magistratul, pentru Euronews.

Beșu a precizat că parcursul său profesional a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța unde a început cariera.

Laurențiu Beșu a terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție, a fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006, iar între 2006 și 2011 a fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu.

La Euronews, Laurențiu Beșu spune că aceasta este o încercare de discreditare a sa și susține că se așteaptă la represalii.

„Eu mă aștept (la represalii - n.r.), pentru că știu modalitatea în care se reacționează. Nu e vorba numai de mine. Toți judecătorii vor îndrăzni, la un moment dat, să conteste deciziile conducerii pe căile legale. La un moment dat, s-a constituit un grup de judecători care au formulat o contestație împotriva hotărârii de colegiu. Toți acei judecători am suferit represalii”, afirmă magistratul.

(sursa: Mediafax)