Un fost judecător îi cere Liei Savonea să plece din magistratură

Fostul judecător Cristi Danileț a lansat acuzații, într-o postare pe pagina sa de Facebook, la adresa Liei Savonea, spunând că aceasta a încălcat drepturi fundamentale ale omului și că aceasta nu mai poate rămâne în fruntea justiției române.

Postarea vine la o zi după decizia dată de Marea Cameră a CEDO, prin care i s-a dat dreptate lui Danileț și a stabilit că magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general.

Danileț aduce în discuție, în cadrul unui mesaj care însoțește un videoclip pe Facebook, că acesta a fost sancționat pentru două postări făcute în vremea în care era judecător.



„Doamnă Savonea, pe data de 15 decembrie 2025, cel mai mare for de magistrați care se poate constitui la nivel european – Marea Cameră a CEDO, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene – a decis că dvs, făcând parte din secția disciplinară de la CSM care a sancționat un magistrat din România, ați încălcat nu niște drepturi legale, ci chiar drepturile omului. Este vorba despre mine, doamnă președinte, un judecător (…) implicat în reforma justiției și anticorupție judiciară încă din anul 2003, pe care ați decis să îl sancționați fără vreun temei acceptabil”, a spus Danileț în postare.

Danileț o acuză pe președinta ÎCCJ că i-a încălcat drepturile și că a durat 6 ani să demonstreze că ea a greșit. În acest context, fostul judecător mai spune că Savonea nu mai poate ocupa funcția de judecător și cu atât mai puțin pe cea de președinte al Instanței supreme.

„Trebuie să faceți ceea ce ați promis în interviurile dumneavoastră: să vă asumați responsabilitatea ca judecător dovedit că ați încălcat drepturile unui cetățean. Cred că sunteți de acord cu mine că nu puteți să continuați să mai fiți judecător în România, cu atât mai mult nu puteți continua să fiți președinte al ICCJ și reprezentant al puterii judecătorești”, a scris Danileț.



Fostul judecător îi cere Liei Savonea demisia, pentru a face „un bine tuturor”.

„Vă cer, doamna Lia Savonea, să părăsiți această funcție. Dați-vă demisia din funcția de președinte al Înaltei Curți și dați-vă de urgență demisia din funcția de judecător suprem. Mergeți liniștită la pensie să ne faceți un bine tuturor. Ați devenit în aceste zile imaginea a ceea ce poporul român detestă cel mai mult: imaginea nedreptății”.



Mesajul lui Cristi Danileț vine la o zi după ce acesta a câștigat procesul intentat la CEDO împotriva României. Curtea a stabilit că libertatea de exprimare a fostului judecător a fost încălcată, după ce a fost sancționat de către CSM pentru două postări pe Facebook. El a fost acuzat că a pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție.

„Curtea reamintește că judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general. Declarațiile făcute într-un astfel de context beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”, se arată în motivarea deciziei CEDO.

(sursa: Mediafax)