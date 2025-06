Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie Tezaur, cu dobânzi de până la 7,90%

Astfel, în perioada 10 iunie - 4 iulie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 7,20%, 7,55%, respectiv, 7,90%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.



Titlurile de stat pot fi cumpărate între 10 iunie şi 2 iulie 2025, prin platforma Ghişeul.ro, între 10 iunie şi 3 iulie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului, între 10 iunie şi 4 iulie 2025 de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, între 10 iunie şi 3 iulie 2025 în mediul urban şi între 10 iunie şi 2 iulie 2025 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.



Potrivit comunicatului, veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.



Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.



Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate pe website MF la secţiunea Titluri de stat şi pe website C.N. Poşta Română SA.



În primele ediţii încheiate în acest an, românii au investit deja peste 14,5 miliarde lei, prin 346.011 ordine de subscriere. MF reaminteşte că începând cu luna martie a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă. Astfel, aproximativ 1,2 miliarde lei au fost investiţi de românii din ţară şi din diaspora, prin platforma Ghişeul.ro.

