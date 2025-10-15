Fost ministru de Justiție, reacție la achitarea lui Bănicioiu: Nu mă convingeți

„Domnule purtător de cuvânt al doamnei Savonea, nu mă convingeți! La doar câteva ore după anunțul achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care era acuzat că și-ar fi traficat influența obținând ilicit sume importante de bani, vine un comunicat servit de purtătorul de cuvânt al ÎCCJ. În el, domnul în cauză ne servește o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniștească opinia publică și să dea mai multă credibilitate unei instituții care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „mașină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! Hodoronc-tronc, în același comunicat este invocată și speța Ferma Băneasa, în care intangibilul și mult-protejatul om de afaceri Puiu Popoviciu a fost achitat definitiv la începutul anului, după ce anterior fusese condamnat — tot definitiv — de instanțele din România”, spune Stelian Ion, marți, ca reacție al achitarea lui Bănicioiu.

Acesta spune că „după un lung șir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare””.

Deși sună frumos și toate principiile invocate sunt corecte, Ion afirmă că percepția sa este că nu sunt conform cu realitatea din teren.

„Par simple vorbe goale — talaș mestecat pentru a liniști masele. Încrederea nu se obține prin vorbe și declarații pompoase, ci prin fapte. Iar faptele spun altceva. Poate că un text mai sincer ar fi sunat cam așa: „În România se aplică uneori standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Unii judecători ai instanțelor naționale — tot mai puțini — sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare”. În realitate, justiția din România pare că a încălecat celelalte puteri și și-a construit un sistem oligarhic de protecție, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice și financiare. Păcat de magistrații onești, care rezistă din ce în ce mai greu în această atmosferă irespirabilă. E prea mult putregai, prea multă corupție în justiție, iar „SIIJ-ul 2.0” — susținut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnați care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupția va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai spune Stelian Ion, fost ministru al Justiției din partea USR.

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost intentat pentru luare de mită. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Înalta Curte a explicat că procurorul DNA Marian Drăgulescu și-a bazat rechizitoriul doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile celorlalte trei denunțătoare. Decizia a fost luată de un complet de cinci judecători în materie penală, care a constatat că fapta nu există.

(sursa: Mediafax)