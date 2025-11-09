Omorul din gelozie ar putea aduce închisoare pe viață! Anunțul ferm al ministrului Justiției după crima din Teleorman

După tragedia din Teleorman, unde o femeie de 25 de ani a fost ucisă în plină stradă de soțul ei, ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere pedepse maxime pentru crimele comise din motive de gen. O lege aflată în consultare publică propune ca astfel de fapte să fie pedepsite cu închisoare pe viață.

Omorul motivat de gen ar putea deveni una dintre cele mai aspru pedepsite infracțiuni din România. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că o lege de înăsprire a sancțiunilor pentru astfel de crime este deja în consultare publică. Potrivit proiectului, uciderea unei persoane din motive de gen va fi pedepsită cu detenție pe viață.

„Este inadmisibil ca asemenea fapte să se întâmple într-o societate democratică, care se consideră una a drepturilor și libertăților. Organele de aplicare a legii trebuie să manifeste fermitate maximă în aceste cazuri”, a declarat Radu Marinescu la Digi24.

Ministrul a subliniat că România se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de violență extremă asupra femeilor, de cele mai multe ori comise de parteneri sau foști parteneri.

„Vor exista pedepse severe pentru cei care comit crime bazate pe motive josnice, cum ar fi cele de gen. Propunerea legislativă prevede introducerea unei forme calificate a infracțiunii de omor, care să permită aplicarea pedepsei cu închisoarea pe viață în astfel de situații. În paralel, în Parlament există o inițiativă de a introduce explicit în Codul Penal infracțiunea de femicid”, a explicat ministrul.

Radu Marinescu a adăugat că, deși legislația actuală permite sancționarea severă a crimelor comise pe motive de gen, este nevoie de o aplicare fermă și consecventă a legii pentru a preveni noi tragedii.

Crima din Teleorman a șocat opinia publică: o femeie de 25 de ani a fost înjunghiată mortal de soțul ei, chiar în timp ce se afla pe stradă cu fiul lor de trei ani. Bărbatul a fost găsit ulterior de polițiști la casa părinților săi, cu răni la mâini și la gât.