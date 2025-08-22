Parchetul răspunde acuzațiilor cu privire la dosarul Nordis: DIICOT nu a cerut bani pentru expertize

Într-un comunicat de presă, Parchetul General arată că afirmațiile deputatului, lansate în mediul online nu sunt adevărate și explică și de ce nu sunt fundamentate.

„Având în vedere afirmațiile false făcute pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în , Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor”, pentru corecta informare a publicului și în spiritul transparenței instituționale, facem următoarele precizări:

1.Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare.

2.Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite și în limitele alocărilor bugetare.

3.Din verificările efectuate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a rezultat că în dosarul la care se face referire în postarea menționată nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză.

Reacția Parchetului General vine ca urmare a acuzațiilor publice făcute de deputatul USR Stelian Ion cu privire la pasivitatea instituției în alocarea sumelor necesare expertizelor în dosarul Nordis.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor”.

Stelian Ion vorbește despre timpul pierdut și despre disperarea păgubiților.

„Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, sus'ine Stelian Ion.

(sursa: Mediafax)