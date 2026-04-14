Parchetul European începe ancheta în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni seară că Parchetul European a confirmat oficial că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR.



„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o.

Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a transmis Dragoș Pîslaru printr-o postare pe Facebook.



Ministrul Dragoș Pîslaru, s-a sesizat în vara anului trecut cu privire la acest subiect și a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR în urma unori informații apărute în presă conform cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.

„Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”.

Ministrul a anunțat că va trimite Corpul de Control cu scopul de a realiza verificări privind modul de achiziție al microbuzelor electrice „Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”.

De asemena, el anunțase că în cazul descoperirii de nereguli, ele „vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European”, lucru care s-a și întâmplat.

