Percheziții DNA. Directorul Autorității Rutiere Române, suspect de corupție

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   10:05
Sursa foto: Percheziții DNA la ARR pentru trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

Procurorii DNA fac percheziții, în această dimineață, la Autoritatea Rutieră Română, suspectând săvărșirea mai multor fapte de corupție.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

În atenția procurorilor se află directorul ARR, Cristian Anton.

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar iar procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București, ci și în alte județe, cum sunt Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice, suspecții urmând să fie aduși la București.

La domiciliile unor persoane, procurorii DNA au găsit sume de bani.

