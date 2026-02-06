DNA lovește la Primăria Sector 5: Percheziții în dosar corupție imobiliară cu mită și falsuri

Procurorii DNA au descins vineri, 6 februarie 2026, la sediul Primăriei Sectorului 5 din București, într-un dosar penal exploziv privind corupție în domeniul imobiliar. Ancheta vizează infracțiuni de trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelectual, comise între 2024 și 2026 de funcționari publici. Perchezițiile, autorizate de instanță, au loc la 9 locații din București și Ilfov, inclusiv patru instituții publice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2024-2026, a unor infracţiuni de corupţie. Faptele investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial, prin proceduri şi documente administrative. În cursul zilei de 6 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice", a transmis vineri DNA într-un comunicat de presă.

Surse judiciare indică administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef ca figuri vizate, cu suspiciuni de demersuri ilegale pentru urgentarea recepției unui imobil și atestarea fictivă a unui ansamblu rezidențial. DNA confirmă că faptele implică proceduri administrative abuzive pentru edificarea proiectelor rezidențiale.