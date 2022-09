Predoiu: E nedrept, incorect și ipocrit să se reproșeze MJ că nu a sesizat Comisia de la Veneția

„În ceea ce privește Comisia de la Veneția. (…) Ceea ce s-a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei vizează un proces de evaluare pentru toate țările membre, în cadrul căruia este evaluată acum și România. În acest proces de evaluare, se folosesc diverse instrumente, inclusiv Comisia de la Veneția. Este, cu alte cuvinte, un proces democratic, european, paralel cu ceea ce derulăm noi cu MCV, cu Comisia Europeană, care ne privește pe noi, Ministerul Justiției. De aceea le-am spus colegilor și când au făcut moțiunea împotriva ministrului Justiției în discurs, că sunt chestiuni separate, lucruri separate”, a spus Cătălin Predoiu.

Ministrul Justitiției a spus că ar fi fost timp tot anul trecut să fie sesizată Comisia de la Veneția. În realitate, spune ministrul Justiției, procesul de adoptare a legilor justiției, este în întârziere.

„Acum să venim la fondul problemei – de ce noi nu am sesizat Comisia de la Veneția? Păi foarte simplu, stimați colegi, dragi parlamentari, și colegi din sistemul judiciar, pentru că noi trebuia să facem ceea ce facem astăzi, acum un an de zile. Noi suntem în întârziere cu un an de zile pe procesul de adoptare a acestor legi, pe MCV, pentru că un an de zile s-a dormit, anul trecut, inclusiv în Ministerul Justiției. Și de ce nu s-a sesizat Comisia de la Veneția anul trecut? Tot anul trecut era timp să se sesizeze Comisia de la Veneția pe pachetul de legi. S-au trimis două întrebări legate de câteva articole, nu o sesizare pe întreg proiectul. Noi nu am făcut un examen, că nu e treaba noastră să întrebăm de ce. Așa a fost situația anul trecut. Noi avem alte griji, să o salvăm anul acesta. Și nu mai putem face, și am explicat Comisiei Europene cinstit, transparent, din primul moment, că nu mai putem, dat fiind calendarul convenit nu numai cu Comisia Europeană, ci și cu actorii instituționali din țară, pentru că e nevoie de aceste legi; și cu state membre, care așteaptă progrese tangibile, palpabile, rezultate pe teren, inclusiv prin adoptarea legii într-o formă substanțial funcțională pentru sistemul judiciar. Pe acest calendar, nu mai e, pur și simplu și omenește, timp. De aceea, la dezbaterile generale, am spus: este și nedrept, și incorect, și ipocrit să se reproșeze acum Guvernului, Ministerului Justiției că nu mai sesizează Comisia de la Veneția, ca și când ți se reproșează că nu bifezi o procedură al cărei timp a trecut. Nu este vina noastră asta. Dar am ținut cont de avizele Comisiei de la Veneția”, a mai spus Predoiu în comisia parlamentară pentru examinarea legilor Justiției.

USR a sesizat Comisia de la Veneția în privința legilor justiției propuse de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu și cere coaliției PSD-PNL-UDMR ca un vor final în comisia specială să nu se dea fără avizul Comisiei de la Veneția.

(sursa: Mediafax)