Profilul psihologic al criminalului din Constanţa. Tudorel Butoi: „E criminal achizitiv, psihopat, organizat. Ancheta va fi dificilă"

Specialistul face apel la autorități să schimbe legislaţia, mai ales atunc când ordinele de protecţie şi controlul judiciar nu îşi mai fac efectele. El precizează că aceste crime au fost comise deși individul a avut aplicate aceste măsuri. Fiind un psihopat organizat, el a găsit o cale de a acționa nestingherit.

„Ca ipoteză de lucru, criminalul în serie apare într-o zonă limitată pe care o domină și face curat acolo. Viața demonstrează că nu poți să ai mai mulți criminali în serie pe aceeași zonă. Așa vrea viața, statistic. E aidoma lupului. Se duce la o stână acolo și face ceea ce face, dar nu sunt mai mulți în aceeași zonă, că sunt în competiție, ș.a.m.d. Asta ca o paralelă cu regnul ăsta animal.

Cu alte cuvinte, bio-instinctual te îndreaptă formațiunea ta emoțional-afectiv-agresiv labil și într-un dezechilibru mintal fără discuție. Eu declar că ăsta e schizofrenic, pentru că pierde simțul moral, pierde mila, pierde orice fel de element care te umanizează. Schizofrenicul are un labil emoțional rece și face lucrul ăsta. Stă cu moarta în cadă câteva zile, timp în care copiii lui și cu concubina se servesc de cadă, de apă și fac baie acolo. E incredibil! Urmărirea penală se duce și la concubina asta a lui, ș.a.m.d", a spus Tudore Butoi la Antena3 CNN.

„Fără îndoială complicitățile se spun unii altuia, pentru că în complicități vin și cu idei constructive la nenorocirea respectivă. Ce facem cu cadavrul, îl omorâm, etc. Şi i se demonstrează cele două victime. Ofițerii de poliție, care din punctul meu de vedere au lucrat bine și au făcut legătura între accident și dispariția de persoană, și s-au dus rapid, în 24 de ore, la el, ori să facă legături vizavi de posibile coincidențe între alte femei care sunt dispărute în același areal. Şi dacă o să izbutească să-l lege pe el cu probe de diversele dispariții, o să înceapă urmărirea penală", a mai explicat acesta.

Citiți și Noi detalii șocante despre criminalul de la Constanța: Niculae Mitrea, cunoscut drept „Șacalul”, avea un trecut violent și periculos

Profilul psihologic al „Şacalului"

„Ăsta este criminal în serie achizitiv, pus pe jaf. Şi foarte interesant, am reflectat și eu asupra acestei chestii. Păi decât să-ţi fur un portofel astăzi, să-ți fur bijuteriile mâine, mai bine nu-ţi fur eu mașina? Am vândut mașina, mi-am luat banii. Asta face el cu cele două victime, le vinde maşinile. Cea mai „deşteaptă" metodă.

El e numai pe bani. Este un criminal achizitiv, pe jaf, și asta face. Am putea să punem virgulă, deci criminal achizitiv, psihopat, organizat. Își găsește pentru fiecare. Nu vedeți că și ancheta va fi greoaie? Și îi avertizez pe colegi. Dar este ca și când se pedalează pe o bicicletă fără lanț. Va răspunde cu nu, nu cunosc, nu știu. Negări de genul acesta.

Anchetatorul se adăpostește după cod. Codul penal nu-l obligă pe anchetator să obțină mărturisiri ale ăstuia? Nu. Îl obligă pe anchetator să prezinte instanței dovezile. Păi n-avem destui din ăștia care se încapsulează, nu știu, nu cunosc, că urmele lui sunt în casă, urmele lui sunt pe pahar, pline de sânge. El nu știe, n-a fost pe acolo niciodată... să-și ia 30 de ani și să stea liniștit și așa. Aşa se va întâmpla aici.

Putem spune că are un preambul și un trecut cu antecedente infracționale. Deci nu se naște nici criminalul ăsta în serie dintr-o dată. A trăit într-un mediu de delingvență, a mai fost condamnat", a mai spus Tudorel Butoi.

Citiți și Dubla crimă din Constanţa: Detalii șocante ies la iveală. Principalul suspect, „Şacalul”, a premeditat totul

„Ordinul de resticţie şi controlul judiciar în acele zone nu funcționează"

„La ora actuală suntem într-un deficit instrumental. Timpurile s-au schimbat, vremurile, oameni, inter-relațiile acestea între mediile de infractori s-au schimbat. Trebuie de urgență, și cred că ne ascultă domnul ministru de Interne, care este un om receptiv. Ne ascultă primul ministru.... Toți putem judeca cu același creier ce efect preventiv are ordinul de restricție. Auzi, ordin de restricție, ce înseamnă asta?

Mă duc la poliție și semnez niște documente, că nu mă voi mai apropia de victima mea. Şi ies în stradă, și omor pe aia cu ordinul de restricție în buzunar. Păi n-avem destule? Păi dacă văd că acest ordin de restricție nu poate să stopeze decât un om care a greșit într-o anume împrejurare, poate și alcool, și-a bătut soția, a îngrozit-o, a fugit și se face ordin de restricție, şi el realizează în mintea lui că o măsură s-a luat împotriva lui, că are o etichetă față de societate, și toate astea vor fi baraje să nu se mai atingă. E una, da, aici, în Balcani, la mine pe malul Dunării, pe Grant, pe Giulești, cu ordin de restricție? Deci, să se uite legiuitorul la această măsură.

A doua chestiune. Cum e, măi, cu libertatea sub formă de control judiciar: e liber dar e sub control judiciar. Uite, liber a fost ăsta sub control judiciar și a furat mașini, a avut legături cu femeile respective, a comis accidentul și crima, și a fost sub control judiciar.

Păi, când spun că sub control judiciar sunt, nu mă mulțumesc cu faptul că ăsta vine la secția de poliție și iscălește, și îmi spune cei intinerarii a avut, ce contacte. Mă duc eu și fac treaba asta. Unde ai fost? Cu cine te-ai întâlnit? Controlul meu, care este sub control judiciar? Deci trebuie schimbată povestea și aici, arestul la domiciliu... Domnule, eu mă întâlnesc cu infractor, pe care-i și salut, cu care am îmbătrânit împreună. Râd ăştia de se sparg", a spus, la Antena 3 CNN, psihologul criminalist Tudorel Butoi.