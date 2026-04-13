Verdict la Washington: România învinge în disputa Casa Radio și respinge pretenții de sute de milioane

România câștigă arbitrajul internațional: despăgubiri de sute de milioane, respinse în cazul Casa Radio

România obține o victorie importantă într-un litigiu internațional de mare miză. Tribunalul de arbitraj de la Washington a respins pretențiile de peste 400 de milioane de dolari formulate de dezvoltatorul israelian Plaza Centers, în disputa privind proiectul imobiliar Casa Radio din București.

Decizie favorabilă pentru România la Washington

România a câștigat procesul de arbitraj inițiat de compania Plaza Centers N.V., după ce tribunalul din cadrul International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) a decis respingerea integrală a cererilor formulate de investitor.

Litigiul a vizat controversatul proiect „Casa Radio”, redenumit ulterior Dâmbovița Center, unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare anunțate în Europa Centrală și de Est după 2006.

Potrivit deciziei comunicate părților, tribunalul a respins pretențiile pe motive de jurisdicție, dar și în baza unor concluzii legate de conduita companiei și de acordurile istorice încheiate între 2016 și 2020.

Hotărârea a fost emisă la doar trei zile după închiderea oficială a procedurii de arbitraj.

Despăgubiri uriașe, respinse de tribunal

În aprilie 2024, Plaza Centers își actualizase cererea de despăgubiri la 425,5 milioane de euro, invocând presupuse pierderi generate de blocarea proiectului de către statul român.

Compania israeliană susținea că România nu și-a respectat obligațiile asumate prin acordul de parteneriat public-privat semnat în 2006, ceea ce ar fi dus la eșecul investiției.

Totuși, tribunalul ICSID a respins aceste pretenții, o decizie care reprezintă un câștig major pentru statul român, evitând plata unor despăgubiri considerabile.

Un proiect ambițios, rămas doar pe hârtie

Proiectul Casa Radio, amplasat pe Splaiul Independenței din București, urma să transforme o clădire abandonată din perioada comunistă într-un complex urban modern.

Planurile vizau dezvoltarea unui centru multifuncțional care să includă spații comerciale, birouri, hoteluri și locuințe. Investiția totală era estimată la aproximativ 1 miliard de euro, iar suprafața construită urma să depășească 450.000 de metri pătrați.

Pentru implementarea proiectului a fost creată o companie mixtă în care statul român deținea 15%, Plaza Centers controla 75%, iar restul participației aparținea unei firme românești.

În ciuda promisiunilor inițiale, proiectul nu a fost niciodată finalizat, iar relațiile dintre parteneri s-au deteriorat treptat.

Dispute paralele și mize de miliarde

Conflictul dintre cele două părți nu s-a limitat la arbitrajul ICSID. În paralel, la London Court of International Arbitration (LCIA), statul român a cerut încetarea acordului de parteneriat public-privat și recuperarea activelor proiectului.

În acea procedură separată, pretențiile formulate de partea română au crescut semnificativ, de la aproximativ 96 de milioane de euro la circa 2 miliarde de euro.

Aceste evoluții arată amploarea disputei și importanța economică a proiectului, chiar dacă acesta nu a fost niciodată dus la bun sfârșit.

Ce urmează după decizia ICSID

Deși decizia tribunalului este favorabilă României, aceasta nu este definitivă. Conform regulilor ICSID, Plaza Centers are la dispoziție un termen de până la patru luni pentru a contesta hotărârea.

Procedura prevede că, după comunicarea deciziei, părțile au 20 de zile pentru a-și exprima acordul privind publicarea motivării, integral sau parțial. În această perioadă pot avea loc și discuții privind eventuale măsuri de implementare.

Ulterior, dacă nu este contestată sau dacă eventualele contestații sunt respinse, hotărârea devine definitivă și executorie.

Un precedent important pentru România

Victoria obținută de România în acest caz reprezintă un precedent semnificativ în disputele internaționale cu investitori străini.

În contextul în care tratatele bilaterale de investiții permit companiilor să acționeze în judecată statele, astfel de decizii pot influența modul în care sunt gestionate viitoarele proiecte de infrastructură și parteneriate public-private.