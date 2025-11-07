Reprezentanții a 24 de service-uri din Galați, cercetați pentru evaziune fiscală

Potrivit IGPR, polițiștii au făcut joi 26 de percheziții domiciliare în județul Galați, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme, într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Din verificări a reieșit că, în perioada 2023 – 2024, reprezentanții a 24 de firme, ce prestează servicii în domeniul inspecțiilor tehnice periodice (I.T.P.) și reparațiilor pentru autovehicule, ar fi omis se evidențieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăților veniturile realizate în urma activităților comerciale desfășurate, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate la bugetul consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 3.100.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente de evidență contabilă și extracontabilă și sume de bani.

De asemenea, au fost constatate în flagrant delict trei infracțiuni de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și au fost aplicate cinci amenzi de 71.000 de lei pentru neemiterea de bonuri fiscale aferente sumelor încasate de la clienți, fiind confiscată suma de 6.902 lei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale și stabilirea răspunderii penale.

(sursa: Mediafax)