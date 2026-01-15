Silvia Uscov susține că judecătorul CCR Dacian Dragoș s-ar afla într-o stare de incompatibilitate

Avocata Silvia Uscov afirmă, într-o postare pe contul său de socializare, că judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, s-ar afla într-o situație de incompatibilitate, în condițiile în care ar exercita simultan funcția de judecător CCR și alte funcții care ar contraveni prevederilor constituționale.

Potrivit Silviei Uscov, situația ar încălca articolul 144 din Constituția României, care stipulează că: „Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior”.

În postarea sa, Silvia Uscov susține că magistratul ar deține calități care ar intra în conflict cu statutul său.

Aceasta afirmă că judecătorul ar avea calitatea de administrator în nume propriu și ar fi reprezentantul unei fundații care este asociat într-o societate comercială:

„Dl jud. Dacian Dragoș deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL S.A.”, precizează Uscov.

„Jud. CCR Dacian Dragoș este incompatibil în prezent să exercite funcția de judecător CCR” scrie avocata.

În acest context, Silvia Uscov solicită intervenția autorităților competente:

„Agenția Națională de Integritate (ANI) trebuie să efectueze cercetări de îndată”.

Avocata face referire și la alte informații apărute recent în spațiul public privind activitatea judecătorului înainte de numirea sa la CCR, subliniind însă principiul prezumției de nevinovăție: „Iată că nici în prezent acesta nu este în regulă”.

În finalul postării, avocata sugerează că dezbaterea publică privind ritmul procedurilor judiciare ar fi putut fi doar o perdea de fum:

„Deci întreaga intrigă cu acordarea termenelor de judecată la CAB, că au fost prea rapide, deși s-au acordat conform legii, asta trebuia să ascundă?”

Până la acest moment, Curtea Constituțională, judecătorul vizat sau Agenția Națională de Integritate nu au reacționat public la acuzațiile formulate.

În lipsa unei poziții oficiale, afirmațiile rămân la stadiul de sesizare publică.

(sursa: Mediafax)