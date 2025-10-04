Fostul primar Sorin Oprescu, reținut din nou în Grecia în baza mandatului european de arestare

Ministerul Justiției a anunțat că Sorin Oprescu, fost primar al Municipiului București, a fost reținut sâmbătă în apropierea aeroportului din Salonic.

Pe teritoriul Greciei se desfășoară în prezent procedurile legale pentru executarea mandatului european de arestare emis pe numele său.

Tribunalul București a emis în mai 2022 mandatul de executare a pedepsei, după condamnarea definitivă a lui Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

La scurt timp după emiterea mandatului, fostul edil a fost prins în Grecia, dar autoritățile elene au refuzat predarea lui către România.

În primăvara acestui an, Tribunalul București a decis că mandatul poate fi aplicat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție.

Ca urmare, cererea de arestare a fost reiterată și transmisă autorităților elene.

Ministerul Justiției subliniază că reținerea lui Oprescu reprezintă „un succes al cooperării strânse dintre autoritățile din România și cele din Grecia” și confirmă angajamentul de a readuce în țară persoanele condamnate care se sustrag executării pedepsei.

Știre inițială: Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut Sâmbătă în Grecia, lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Operațiunea a fost rezultatul cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei - Serviciul Investigații Criminale, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile elene, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Pe numele lui Oprescu, Tribunalul București a emis în mai 2022 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce acesta a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Fostul edil fusese deja arestat în Grecia în mai 2022, însă autoritățile locale au refuzat atunci predarea sa către România.

Ulterior, procedurile legale au fost reluate, iar polițiștii români au desfășurat activități investigativ-operative pentru a-l localiza din nou.

În prezent, în Grecia se derulează procedurile judiciare pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare.

În funcție de decizia instanțelor elene, Sorin Oprescu urmează să fie predat autorităților române pentru executarea pedepsei.

(sursa: Mediafax)