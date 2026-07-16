Dosarul scandalului de la Rai 1 ajunge în instanță: Diana Șoșoacă și fostul soț, trimiși în judecată

Trimiterea în judecată vine ca urmare a incidentului violent din 2021. Atunci, un interviu acordat echipei de la Rai 1 s-a transformat rapid într-un conflict major în biroul Dianei Șoșoacă. La fața locului au intervenit polițiștii Secției 4, moment în care fostul soț al liderei S.O.S. România, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, i-a înfruntat pe agenți și a lovit unul dintre polițiști.

Potrivit rechizitorului, faptele s-ar fi petrecut în 10 decembrie 2021. Diana Șoșoacă și soțul său de la acea vreme au lipsit de libertate patru persoane, dintre care trei jurnaliști și un martor, care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al acesteia pentru un interviu despre Covid.

În același context, fostul soț al senatoarei ar fi lovit-o pe jurnalista Lucia Goracci în umăr și în braț de câteva ori, în încercarea de a recupera imaginile filmate, potrivit mărturiei jurnalistei pentru Corriere della Sera, citat de G4Media.

De asemenea, bărbatul i-a smuls jurnalistei masca de pe față, potrivit rechizitoriului.

„Procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat și un martor”, transmite PÎCCJ.

La momentul comuniterii infracțiunii, Șoșoacă „a avut calitatea de senator în Parlamentul României, exercitând astfel o funcție de demnitate publică”, potrivit sursei citate.

PÎCCJ precizează că, potrivit legii, deputații și senatorii beneficiază de protecția autorității pe durata exercitării mandatului de parlamentar, fiind purtători ai autorități publice de stat.

„Inculpata beneficia la data faptei de imunitate parlamentară pentru opinii politice, aspect reglementat de dispozițiile art. 20 – 22 din Legea nr. 96/2006 și art. 72 din Constituție. Astfel, imunitatea parlamentară este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului cu privire la care deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică”, precizează sursa citată.

Potrivit legii, deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, conform art. 23 din Legea nr. 96/2006.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza.

Atunci, Ambasada Italiei la București a solicitat MAE informații despre măsurile decise de autoritățile române.

(sursa: Mediafax)