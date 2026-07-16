Hackerii lovesc din nou instituțiile statului: Atac cibernetic major la Ministerul Proiectelor Europene

Ministerul a transmis printr-un comunicat că a fost vizată aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic.

Din acest motiv, aplicația nu poate fi accesată.

Reprezentanții MIPE precizează că aplicația nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR.

Ministerul a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu, iar echipe de specialiști lucrează pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații.

Atacul vine la doar două zile după un alt atac care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Instituția anunța că, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI au devenit indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

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(sursa: Mediafax)