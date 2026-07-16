DIICOT lovește într-o grupare extrem de periculoasă. Tentative de omor, cămătărie, proxenetism prin metoda „loverboy”

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Perchezițiile au avut loc inclusiv la o unitate de penitenciar.

Gruparea activează din 2021

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în 2021, în municipiul Brăila, de trei suspecți, cărora li s-au alăturat ulterior alți 20 de membri.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului”, au transmis procurorii DIICOT.

Conform anchetei, organizația era coordonată de un bărbat în vârstă de 50 de ani și urmărea atât consolidarea influenței în mediul infracțional, cât și obținerea de profituri din activități de cămătărie.

Atacuri violente asupra rivalilor

Anchetatorii susțin că, în perioada 2021 – iulie 2026, membrii grupării au recurs la acte de violență pentru intimidarea rivalilor și menținerea controlului asupra zonei de influență.

Potrivit DIICOT, aceștia sunt cercetați pentru patru tentative de omor.

„Membrii grupării au exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime (...), pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență”, au precizat procurorii.

Aceștia susțin că atacurile au fost de o violență extremă, iar victimele au supraviețuit datorită intervenției rapide a medicilor.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor”, se arată în comunicatul DIICOT.

Cămătărie și intimidarea datornicilor

Potrivit procurorilor, liderul grupării acorda în mod repetat împrumuturi fără autorizație, percepând dobânzi săptămânale, lunare sau la termen.

Persoanele care contractau împrumuturi erau obligate să lase garanții constând în imobile sau autoturisme de lux, iar în cazul întârzierii plăților erau supuse amenințărilor și presiunilor psihologice. Anchetatorii susțin că și alți membri ai grupării desfășurau activități similare.

Pentru a ascunde proveniența averii, liderul organizației ar fi trecut pe numele unor membri ai familiei mai multe bunuri, inclusiv imobile și autoturisme de lux, deși, potrivit DIICOT, el era beneficiarul real al acestora.

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Trafic de persoane și proxenetism

Ancheta vizează și fapte de trafic de persoane și proxenetism. Procurorii susțin că doi dintre membrii grupării ar fi recrutat tinere prin metoda „loverboy”, promițându-le relații sentimentale, după care le-ar fi obligat să practice prostituția în Elveția și Austria.

Una dintre victime ar fi fost transportată și adăpostită în mai multe orașe din România, printre care Brăila, Baia Mare, Brașov și Suceava.

Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

La operațiune participă specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, polițiști din mai multe structuri ale Poliției Române, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și reprezentanți ai Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.