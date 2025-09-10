x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   21:30
Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a spionului din Republica Moldova

Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Procurorii DIICOT au cerut, miercuri, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus, luni, reținerea unui bărbat de 47 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, cercetat pentru tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Miercuri, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta a fost desfășurată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Activitățile judiciare s-au realizat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, iar acțiunea a fost sprijinită de Jandarmeria Română.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: republica moldova diicot spionaj
