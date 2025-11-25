Un student din Iași, expulzat din țară pentru suspiciunea de afiliere teroristă la Hamas

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   21:45
Sursa foto: Hepta/Hamas

Un student la Iași, originar din Fâșia Gaza, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas. Acesta ar fi făcut propagandă pentru brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.

Potrivit soluției date de magistrații Curții de Apel Iași, activitatea tânărului din mediul online ar fi vizat conținut propagandistic în favoarea grupării teroriste Hamas, având pe numele său o alertă dată de SRI încă din februarie 2024.

Deși tânărul se află în România încă din 2020, studiază la facultate și muncește legal aici, prelungirea cererii sale de ședere, dar și cererea de azil i-a fost refuzată de Inspectoratul Județean de Imigrări din Iași, notează Ziarul de Iași.

Publicația ieșeană notează că tânărul a încercat soluționarea cazului în instanță, însă fără succes. Acesta este obligat să părăsească țara și să renunțe la studii, fiind nevoit să se întoarcă în Gaza.

El a fost student masterand, cu bursă, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, lucra la o șaormerie și avea o mică afacere online cu parfumuri. Studentul muncea pentru a le trimite bani acasă părinților, a căror casă a fost bombardată în Gaza, odată cu începerea războiului Israel - Hamas.

