Stenograme: Numele lui Bolojan, pomenit în dosarul milionarului de la Vaslui

Potrivit surselor MEDIAFAX, Fănel Bogos ar fi făcut demersuri, cu ajutorul mai multor persoane cu influență politică, pentru a-l înlocui pe Mihai Ponea, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, instituție care ar fi respins cereri de despăgubire formulate de firmele sale.

Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare” ale SC Vanbet SRL.

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu – lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația.

„Marți m-a chemat Bolojan la el, din partea unui domn Barbu… Ne-ntâlnim sigur”, ar fi spus Bogos, potrivit redărilor din dosar.

Procurorii notează însă că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate, discuțiile fiind relatate doar de către Bogos în convorbirile interceptate.

De asemenea, potrivit documentelor, Aniței Mihail îi povestește lui Mihai Ponea un episod halucinant: Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea „prea multe bube în cap, nu mă bag! ”. În schimb Bogos Fănel ar fi remis suma de 1.5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar fără rezultat: ”Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui Laura Iusein 500.000 de euro, l-a făcut în… știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să… ! (…) Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct.. degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”.

În același dosar este pomenit și numele eurodeputatului Rareș Bogdan. Potrivit actelor din dosar, la data de 27 august 2025, fostul general SIE Iana Nicolae l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta „unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

Declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”. Sursele judiciare precizează că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.

Documentele mai arată că Mihai Barbu, lider PNL Vaslui și trezorier al partidului la nivel național, ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANSVSA pentru „stoparea controalelor” la fermele Vanbet și pentru înlocuirea directorului Ponea. Procurorii rețin indicii privind folosirea influenței politice în scopul obținerii de avantaje necuvenite.

(sursa: Mediafax)