„Tăurașul Emi”, adus la audieri după o noapte de „drame”

Emil Munteanu, în vârstă de 39 de ani, cunoscut în cluburile de lux din București sub porecla „Tăurașul Emi”, se află vineri la poliție, unde este audiat în dosarul în care este acuzat de violență, agresiune sexuală și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit surselor MEDIAFAX, bărbatul a fost dus joi seară la spitalul Universitar din Capitală, după ce a reclamat că se simte rău.

Sursele spun că Munteanu ar fi făcut „drame” în fața medicilor, pretinzând că leșină și că nu poate respira, însă investigațiile, inclusiv un computer tomograf, au arătat că nu avea nicio problemă medicală.

„S-a plâns că moare, apoi își revenea brusc și devenea agresiv. Îi înjura pe polițiști și pe medici, apoi se făcea că leșină din nou”, au declarat surse din anchetă pentru MEDIAFAX.

La un moment dat, bărbatul ar fi urinat pe el în încercarea de a părea că se simte foarte rău.

După ce medicii au stabilit că este apt, a fost externat vineri dimineață și dus din nou la secție pentru audieri.

Emil Munteanu este vizat într-un dosar penal deschis de Poliția Capitalei după ce mai multe femei l-au acuzat de agresiune și comportament violent.

O tânără de 26 de ani a reclamat că a fost lovită și atinsă fără consimțământ după ce a mers acasă la el, iar o altă femeie a spus că a fost lovită și jefuită.

În timpul percheziției de joi, bărbatul s-ar fi opus reținerii și ar fi mușcat un polițist de picior.

Agentul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală, lipsire de libertate, distrugere și furt.

