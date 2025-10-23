Trimis în judecată la Cluj pentru instigare publică și promovarea simbolurilor legionare

Potrivit anchetatorilor, individul a comis o serie de infracțiuni prin intermediul rețelelor sociale în perioada 5-7 decembrie 2024:

6 decembrie 2024 - a postat pe contul său de TikTok un material video în care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluție, acte de violență și acțiuni amenințătoare împotriva statului de drept

5 decembrie 2024 - Pe Facebook, tânărul a publicat conținut cu simboluri legionare, inclusiv fotografii în care apar mareșalul Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu, precum și imagini cu persoane realizând salutul nazist și legionar, împreună cu steaguri cu simboluri legionare

7 decembrie 2024 - A postat ca fotografie de copertă a profilului de Facebook o imagine cu un steag verde cu sigla Mișcării Legionare (cunoscută și ca Garda de Fier sau Legiunea Arhanghelului Mihail), promovând astfel în mod public simboluri fasciste și legionare.

Individul este acuzat de instigare publică, confecționarea, vânzarea, răspândirea și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanității și crime de război și promovarea în public a concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda pentru soluționare.

(sursa: Mediafax)