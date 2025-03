Fost judecător CCR: Curtea Constituțională va filtra candidaturile la prezidențiale

„El (Călin Georgescu - n.r.) poate candida astăzi când vorbim, pentru că nu are această interdicție. El are interdicțiile pe care i le-a stabilit procurorul prin măsura controlului judiciar, dar el poate candida, spune că are strânse semnăturile. Problema este dacă BEC îi va admite candidatura sau dacă instanța de contencios-constituțional va admite. Sigur, noi, din punct de vedere strict juridic, spunem că una este urmărirea penală și una este răspunderea juridică, alta este examinarea pe care o face BEC, pe care o face CCR. Dar să fim realiști, să spunem faptul că chiar dacă penalul nu influențează astăzi când vorbim, candidatura la prezidențiale, judecătorii constituționali vor ține seama de această latură a cercetării penale, această acuzație care este adusă”, spune la Digi24 Tudorel Toader.

El afirmă că BEC trebuie să-i valideze candidatura lui Georgescu, pentru că va examina din punct de vedere legal „și probabil nu va găsi impedimente”.

„Am convingerea că cineva va contesta la Curtea Constituțională și că instanța de contencios-constituțional atunci va pune în balanță toate aceste abordări, toate aceste acuze și va decide în lumina exigențelor constituționale”, adaugă Toader.

Totodată, Tudorel Toader apreciază că „situația actuală e destul de complicată sau mai complicată decât în decembrie”.

„Dar mai avem câteva zile până se clarifică procedura de depunere a candidaturilor. Din punctul meu de vedere ne îndreptăm spre normalitate, chiar dacă unii vor suferi. Normalitate (înseamnă că - n.r.) românii vor alege unul dintre candidați”, adaugă fostul judecător CCR.

Întrebat dacă toți candidații care își depun dosarul vor fi lăsați să candideze, el spune: „Curtea Constituțională va filtra. Nu cred că va permite tuturor. Că dacă, de exemplu, Diana Soșoacă va candida de nou, e clar că nu îi va permite să candideze. (...) Dar considerentele pot fi extrapolate și în raport cu alt candidat, cărora să li se reproșeze fapte similare”, încheie Toader.

(sursa: Mediafax)