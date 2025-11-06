Un violator din Spania, prins în Prahova. El era dat în urmărire internațională

Poliția Română anunță că joi, „în urma activităților operative realizate de către polițiști din cadrul Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale Prahova, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, a fost depistat, în județul Prahova, un bărbat, de 20 de ani, urmărit internațional, față de care autoritățile judiciare spaniole – Tribunalul de Primă Instanță și Investigații din Getafe – au emis un mandat european de arestare, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz sexual, agresiune sexuală și viol, comise asupra unei minore.”

Operațiunile pentru depistarea urmăritului „au fost solicitate prin intermediul E.N.F.A.S.T. de către Poliția Națională din Regatul Spaniei, cooperarea fiind realizată între unitatea spaniolă de urmăriri – F.A.S.T. Spania și Serviciul Urmăriri (F.A.S.T. România) din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Inspectoratul General al Poliției Române, cu implicarea directă a Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale – Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.”

Potrivit anchetatorilor, „la data de 6 iulie 2025, cu prilejul unor festivități organizate în Getafe – Spania, acesta ar fi întâlnit victima minoră pe care ar fi dus-o într-un loc retras și, împotriva voinței acesteia, folosind forța fizică, ar fi săvârșit infracțiunile de care este acuzat.”

Bărbatul va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și Curții de Apel Ploiești pentru îndeplinirea procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare spaniole.

(sursa: Mediafax)