Accident cu victime pe autostrada A 1 București – Pitești

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   21:00
Un accident s-a produs joi pe autostrada A 1 București – Pitești. Cel puțin trei persoane au fost rănite. Circulația prin zonă este îngreunată.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A 1 București - Pitești, la kilometrul 19, în zona localității Bâcu, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două mașini.

În urma impactului sunt trei victime, care urmează a fi evaluate medical. Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către București, valorile de trafic fiind în creștere, mai anunță Infotrafic.

Circulația va reveni la normal pe parcursul serii.

(sursa: Mediafax)

 

