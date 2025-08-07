Accident cu victime pe autostrada A 1 București – Pitești

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A 1 București - Pitești, la kilometrul 19, în zona localității Bâcu, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două mașini.

În urma impactului sunt trei victime, care urmează a fi evaluate medical. Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către București, valorile de trafic fiind în creștere, mai anunță Infotrafic.

Circulația va reveni la normal pe parcursul serii.

(sursa: Mediafax)