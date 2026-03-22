Accident mortal pe Autostrada Sibiu-Sebeș

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   08:55
Sursa foto: Hepta

Un bărbat a murit, duminică dimineața, în urma unui accident care a avut loc pe Autostrada A1 Sibiu - Sebeș, în zona localității Cristian, județul Sibiu, după ce mașina pe care o conducea a lovit glisiera metalică.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, o mașină care se deplasa pe Autostrada A1 sensul Sibiu - Sebeș, la kilometrul 256, în zona localității Cristian, județul Sibiu, a lovit glisiera metalică, rămânând imobilizat în zona mediană.

În urma accidentului a rezultat decesul șoferului.

Traficul este restricționat pe a doua bandă în ambele sensuri, valorile fiind scăzute.

 

 

(sursa: Mediafax)

