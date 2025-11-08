Accident grav în Dâmbovița: patru persoane rănite după o coliziune între două mașini în comuna Dărmănești

Un accident rutier s-a produs sâmbătă în comuna Dărmănești, județul Dâmbovița, unde două autoturisme s-au ciocnit violent pe Drumul Național 72. Potrivit IPJ Dâmbovița, în urma impactului, patru persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Primele verificări arată că un bărbat de 57 de ani, din județul Argeș, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 60 de ani, din București.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, echipaje medicale și pompieri.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.